Депутат сказала, что затронет всех белорусов из-за важных изменений в работе нотариусов Беларуси уже с 1 января 2026 года

Также работавшие свыше трех лет в нотариальных конторах консультантами смогут по упрощенному порядку стать нотариусами. Для этого нужна будет только одно- или трехмесячная стажировка. Но общий срок стажировки для других желающих стать нотариусами будет составлять от полугода до года.