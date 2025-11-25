Депутат сказала, что затронет всех белорусов из-за важных изменений в работе нотариусов Беларуси уже с 1 января 2026 года

В Беларуси готовится новшество, которое затронет всех нотариусов с 1 января 2026 года. Подробности сообщили в телеграм-канале Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Изменения подготовлены в законы по вопросам нотариальной деятельности. Прежде всего, с 1 января 2026-го все нотариусы в Беларуси будут работать в нотариальных конторах, так как нотариальные бюро упраздняются.
— Единая форма организации поспособствует равным условиям труда нотариусов и четкому равномерному распределению работы между нотариусами, — прокомментировала председатель постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Марина Ленчевская.
Изменения в законе обеспечат повышение качества и доступности нотариальных услуг, расширит перечень нотариальных действий, проводимых с использованием цифровых технологий, и оптимизирует организационную структуру нотариата.
При этом нотариусы переходить из бюро в конторы будут «бесшовно», какой-либо дополнительный квалификационный экзамен не потребуется. Будет писаться лишь заявление в территориальную нотариальную палату.
А последние будут лишены статусов юрлиц. Финансово-хозяйственные функции нотариальных палат централизуют на уровне Белорусской нотариальной палаты. Как отмечается, это изменение позволит нотариальным палатам сосредоточиться непосредственно на работе нотариусов и контор, погрузившись в методическую работу и повышение качества работы с населением.
Также работавшие свыше трех лет в нотариальных конторах консультантами смогут по упрощенному порядку стать нотариусами. Для этого нужна будет только одно- или трехмесячная стажировка. Но общий срок стажировки для других желающих стать нотариусами будет составлять от полугода до года.
Еще расширяется перечень удаленных нотариальных действий. Например, удостоверять исполнительные надписи по заявлениям юрлиц и ИП будут только в электронном виде. Данная новация будет введена поэтапно: с 1 января 2027 года и с 1 января 2028 года.
— Сегодня не все юридические лица, индивидуальные предприниматели технически к этому готовы, — подчеркнула депутат.
Еще спикер рассказала о новом нотариальном действии в Беларуси. Речь идет об удостоверении равнозначности электронного документа и бумажного документа и наоборот.
— Законопроект полностью коррелирован с концепцией правовой политики государства, основываясь на трех основных элементах: качестве, доступности и социальной направленности, подытожила Ленчевская.
