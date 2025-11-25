Ричмонд
МВД: схемы мошенников напоминают сериал с низким бюджетом

В МВД назвали самую распространенную схему мошенничества.

Источник: Аргументы и факты

Схемы обмана, используемые мошенниками, часто напоминают сериал с низким бюджетом, сценарий которого создан строго «по учебнику», а один и тот же актер играет сразу несколько ролей. Об этом предупредили в официальном Telegram-канале УБК МВД России.

Сначала жертве звонит «добрый бухгалтер из администрации», который вежливым голосом сообщает о «выплате» или «проверке документов». Его главная цель — выманить код авторизации.

После этого звонит «специалист техподдержки портала Госуслуги» и сообщает о якобы взломе аккаунта, «подозрительных действиях» или «угрозе утечки данных». Затем в «игру» вступает «суровый майор» и запугивает жертву якобы «подозрительными финансовыми операциями» и предупреждает об «ответственности».

«Столичный юрист-спаситель» предлагает «законную схему защиты», а «сотрудник по контролю и надзору за финансовым мошенничеством» называет единственный способ «защитить средства» — передать наличные курьеру или перевести деньги. Последним актером этого сериала становится «курьер», который молча забирает пакет с деньгами и исчезает.

«Мораль проста: если вам по одному сценарию звонят пять разных людей — вы не в сериале “Клан Сопрано”, вы в эпицентре мошеннической схемы», — предупредили в МВД.

Ранее стало известно, что мошенники с помощью ИИ подделывают фото ДТП для получения страховых выплат.