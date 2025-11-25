Нотариус будет сообщать наследникам о долгах умершего

Как известно, наследство — это не только имущество и имущественные права, движимые и недвижимые объекты, денежные средства на счетах и вкладах в банках, НО также и долги, которые принадлежали умершему человеку при жизни и которые после смерти так же, как и имущество, делятся между его наследниками.