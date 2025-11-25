Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Томске создадут технологии для безопасности инфраструктуры в Арктике

В рамках проекта «Инженерный экстрим» будут внедрены разработки для мониторинга состояния зданий и сооружений в экстремальных условиях.

ТОМСК, 25 ноября. /ТАСС/. Стратегические технологические проекты Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) по обеспечению безопасности инфраструктуры в Арктике и разработке новых строительных материалов получили поддержку в рамках программы «Приоритет 2030». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«Успешная защита и улучшение наших позиций — это признание правильности выбранного нами научно-технологического вектора. Наши стратегические проекты направлены на решение критически важных для страны задач: обеспечение инфраструктурной и экологической безопасности объектов на северных территориях, а также создание новых конкурентоспособных строительных материалов», — приводятся в сообщении слова ректора ТГАСУ Виктора Власова.

Как уточнили в вузе, в рамках проекта «Инженерный экстрим» будут внедрены разработки для мониторинга состояния зданий и сооружений в экстремальных условиях, в том числе технологии с использованием машинного зрения и лазерной диагностики. Ожидается, что это позволит снизить затраты на геотехнический мониторинг на 30% и уменьшить вероятность аварий. Другой проект — «Химия и инжиниринг новых строительных материалов» — нацелен на создание специализированных составов и комплексных решений для строительной 3D-печати.

Работы ведутся при поддержке программы «Приоритет-2030». Грантовая поддержка позволит университету создать опытно-производственную площадку для серийной сборки разработанных приборов и укрепить позиции в качестве технологического партнера для реального сектора экономики.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше