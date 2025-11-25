В Томске создадут технологии для безопасности инфраструктуры в Арктике

Как уточнили в вузе, в рамках проекта «Инженерный экстрим» будут внедрены разработки для мониторинга состояния зданий и сооружений в экстремальных условиях, в том числе технологии с использованием машинного зрения и лазерной диагностики. Ожидается, что это позволит снизить затраты на геотехнический мониторинг на 30% и уменьшить вероятность аварий. Другой проект — «Химия и инжиниринг новых строительных материалов» — нацелен на создание специализированных составов и комплексных решений для строительной 3D-печати.