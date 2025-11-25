В Томске создадут технологии для безопасности инфраструктуры в Арктике

ТОМСК, 25 ноября. /ТАСС/. Стратегические технологические проекты Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) по обеспечению безопасности инфраструктуры в Арктике и разработке новых строительных материалов получили поддержку в рамках программы «Приоритет 2030». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Успешная защита и улучшение наших позиций — это признание правильности выбранного нами научно-технологического вектора. Наши стратегические проекты направлены на решение критически важных для страны задач: обеспечение инфраструктурной и экологической безопасности объектов на северных территориях, а также создание новых конкурентоспособных строительных материалов», — приводятся в сообщении слова ректора ТГАСУ Виктора Власова.
Как уточнили в вузе, в рамках проекта «Инженерный экстрим» будут внедрены разработки для мониторинга состояния зданий и сооружений в экстремальных условиях, в том числе технологии с использованием машинного зрения и лазерной диагностики. Ожидается, что это позволит снизить затраты на геотехнический мониторинг на 30% и уменьшить вероятность аварий. Другой проект — «Химия и инжиниринг новых строительных материалов» — нацелен на создание специализированных составов и комплексных решений для строительной 3D-печати.
Работы ведутся при поддержке программы «Приоритет-2030». Грантовая поддержка позволит университету создать опытно-производственную площадку для серийной сборки разработанных приборов и укрепить позиции в качестве технологического партнера для реального сектора экономики.