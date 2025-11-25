В Казани уничтожили 24 килограмма санкционного сыра из ЕС

Сотрудники Россельхознадзора уничтожили более 24 килограммов сыра европейского производства, изъятых в одной из торговых точек Казани. На продукцию из Нидерландов, Италии, Франции, Германии и Ирландии отсутствия ветеринарные сопроводительные документы, также нарушалось продовольственное эмбарго.