В Листвянке устранили последствия шторма

Все последствия мощного шторма, который обрушился на Листвянку в ночь с 23 на 24 ноября, полностью устранены. Напомним, стихия тогда разыгралась не на шутку: трехметровые волны перехлестывали через ограждения, затопив центральную улицу Горького. Вода буквально вышла на проезжую часть, дорога была похожа на мелководную реку.