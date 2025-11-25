Ричмонд
В Листвянке устранили последствия шторма

Трехметровые волны подтопили улицу Горького.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Все последствия мощного шторма, который обрушился на Листвянку в ночь с 23 на 24 ноября, полностью устранены. Напомним, стихия тогда разыгралась не на шутку: трехметровые волны перехлестывали через ограждения, затопив центральную улицу Горького. Вода буквально вышла на проезжую часть, дорога была похожа на мелководную реку.

— Воду с проезжей части сгребли, водопропускные трубы почистили, сама магистраль обработана песчано-гравийной смесью. Последствия природной стихии 24 ноября устраняли пять единиц техники и девять рабочих, — рассказали КП-Иркутск в администрации Иркутского района.

Работа продолжилась и утром 25 ноября, когда три комбинированные дорожные машины расчистили улицу Горького от выпавшего ночью снега и вновь посыпали ее. Для приведения в порядок тротуаров был задействован грейдер.

Осмотр территории показал, что материальный ущерб стихия не нанесла. Жители с жалобами не обращались, аварийных ситуаций на дороге не было. Водители теперь могут проехать без проблем.

