Ярошук: на месте Дома Советов должен быть музей похищенных ценностей

«В нашей концепции, если вы помните, была идея создать серьёзный огромный музей. Я Шольцу, а он тогда был мэром Гамбурга ещё, и до него руководителям предлагал, чтобы здесь у нас создать музей тех ценностей, которые не выставлялись ни у нас, ни у немцев. А на этой земле как раз это было бы очень в тему. Это привлекло бы сюда туристов со всего мира. И здесь уже дальше бы инфраструктуру готовили, гостиницы строили. Это была бы такая изюминка. Эту идею можно толкать. Ну, не сейчас, а когда всё успокоится немного. Это было бы такой очень интересной идеей для Калининграда, потому что нигде больше, ни в каком городе, ни немцы, ни наши бы не согласились. А здесь эту идею можно было бы воплотить», — сообщил он.