Пиявки напали на российскую туристку на Шри-Ланке и искусали ноги до крови

В джунглях Шри-Ланки пиявки напали на российскую туристку и искусали ее ноги до крови. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Девушка испугалась и обратилась за помощью к местным жителям.
Во время обычной прогулки туристка заметила в сандалии червяка, но выбросить насекомое не смогла и продолжила путь босиком. Почти сразу на ее ногах появились кровь и присосавшиеся пиявки.
Местные жители предупреждают, что во время прогулок по лесу стоит надевать высокую обувь или носки, а также штаны с резинками у щиколоток, передает Telegram-канал.
