Пиявки напали на российскую туристку на Шри-Ланке и искусали ноги до крови

Российский турист с инвалидностью впал в кому в Германии после того, как съел испорченный йогурт. Мужчину месяц лечили в клинике, которая выставила ему счет на 250 тысяч евро. Из-за лечения он потерял работу и накопления, а чтобы закрыть долг, собирает деньги через соцсети.