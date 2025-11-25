Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пиявки напали на российскую туристку на Шри-Ланке и искусали ноги до крови

В джунглях Шри-Ланки пиявки напали на российскую туристку и искусали ее ноги до крови. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Девушка испугалась и обратилась за помощью к местным жителям.

В джунглях Шри-Ланки пиявки напали на российскую туристку и искусали ее ноги до крови. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Девушка испугалась и обратилась за помощью к местным жителям.

Во время обычной прогулки туристка заметила в сандалии червяка, но выбросить насекомое не смогла и продолжила путь босиком. Почти сразу на ее ногах появились кровь и присосавшиеся пиявки.

Местные жители предупреждают, что во время прогулок по лесу стоит надевать высокую обувь или носки, а также штаны с резинками у щиколоток, передает Telegram-канал.

Ранее гражданин России по имени Андрей умер на Бали от отравления суррогатным араком — местной водкой. Изначально в отчете о смерти, составленном в одном из госпиталей, было указано, что мужчина умер от укуса змеи.

Российский турист с инвалидностью впал в кому в Германии после того, как съел испорченный йогурт. Мужчину месяц лечили в клинике, которая выставила ему счет на 250 тысяч евро. Из-за лечения он потерял работу и накопления, а чтобы закрыть долг, собирает деньги через соцсети.