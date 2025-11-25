В Госдуме предложили ввести льготы на бензин для отдельных групп населения

Заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Юрий Станкевич во вторник, 25 ноября, предложил ввести льготы на бензин для отдельных категорий населения.
— Возможно, настало время и на рынке нефтепродуктов установить универсальные правила для всех производителей и продавцов, определив при этом социальные группы, нуждающиеся в дополнительной поддержке? — отметил он.
По словам Станкевича, ценовые колебания текущего года, особенно выраженные в высокой волатильности биржевых и оптовых цен, снова поднимают вопрос о целесообразности действующей модели регулирования этой отрасли, передает ТАСС.
19 ноября вице-премьер России Александр Новак сообщил, что оптовые цены на бензин и дизельное топливо начали постепенно идти вниз. Кроме того, это скоро отразится на ценниках на автомобильных заправках.
При этом в октябре этого года цена на бензин марки АИ-92 на Петербургской бирже достигла исторического максимума, установив 15-й рекорд с начала года. Стоимость тонны топлива в том месяце составила 74 336 рублей.