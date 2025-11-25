Овечкин помог «Вашингтону» победить «Коламбус», у белоруса Протаса — пас

Счет на 7-й минуте первого периода открыл форвард «Вашингтона» Джейкоб Чикран. А во втором периоде хозяева укрепили свое преимущество после точных бросков Тома Уилсона, второй шайбы Чикрана в большинстве и гола Джона Карлсона за три секунды до сирены — 4:0.