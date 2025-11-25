Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин помог «Вашингтону» победить «Коламбус», у белоруса Протаса — пас

«Вашингтон» забил «Коламбусу» два гола за 12 секунд.

Источник: Комсомольская правда

«Вашингтон Кэпиталз» в матче чемпионата НХЛ обыграл на домашней площадке «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 5:1.

Счет на 7-й минуте первого периода открыл форвард «Вашингтона» Джейкоб Чикран. А во втором периоде хозяева укрепили свое преимущество после точных бросков Тома Уилсона, второй шайбы Чикрана в большинстве и гола Джона Карлсона за три секунды до сирены — 4:0.

Уилсону ассистировал белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас, а Карлсону — Александр Овечкин. Интересно, что голы Чикрана и Карлсона разделили лишь 12 секунд.

На третьем отрезке матча Мартин Фехервари довел счет до 5:0. Но «Коламбус» все-таки забил гол престижа усилиями Дентона Матейчука — 5:1. В Восточной конференции «Вашингтон» занимает 7-е место среди 16 команд.

Прочитайте, как Овечкин сделал 33-й хет-трик, забив из своей зоны.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше