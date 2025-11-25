Россиянам назвали невыгодный месяц для отпуска в 2026 году

Популярные у многих россиян идеи продлить отдых после Нового года отпуском — не самая удачная идея. Это крайне невыгодно. Об этом сайту KP.RU рассказала генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.
Если взять недельный отпуск при зарплате, например, в 100 тысяч рублей до вычета налогов, объясняет эксперт, отпускные за семь календарных дней составят 23 890,79 рубля.
Если же все это время ходить на работу (при стандартной рабочей пятидневке), заработать можно 33333,3 рубля. То есть работник потеряет почти 10 тысяч рублей. А если уйти в отпуск на две недели, потери составят еще больше — длительный отпуск в январе лишает средств.
Впрочем, некоторый финансовый смысл в январском отпуске все-таки есть — если россияне уезжают на этот период в путешествие. Туристы могут значительно сэкономить на билетах, оплате отеля, ведь сразу после новогодних праздников цены падают.
