Стало известно, в каком месяце в 2026 году будет больше рабочих дней

Наибольшее число рабочих дней в 2026 году придется на июль. Об этом в беседе с KP.RU рассказала HR-специалист Екатерина Агаева.
Эксперт уточнила, что в середине лета будет 23 рабочих дня — это максимум за весь год. По ее словам, отпуск в июле окажется наиболее выгодным. Согласно представленным расчетам, при зарплате 100 000 рублей, работник получит 47 781 рубль отпускных и 56 521 рубль зарплаты.
Если взять отпуск в июле не получается, Агаева советует обратить внимание на апрель, сентябрь, октябрь и декабрь — в каждом из этих месяцев по 22 рабочих дня.
На заметку, стоит назвать число рабочих дней в каждом месяце в 2026 году: январь — 15, февраль — 19, март — 21, апрель — 22, май — 19, июнь — 21, июль — 23, август — 21, сентябрь — 22, октябрь — 22, ноябрь — 20, декабрь — 22.
Ранее Минтруд РФ рассказал, сколько дней россияне будут отдыхать в 2026 году. Новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Кроме того, ожидается пять раз выходные по три дня: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне.