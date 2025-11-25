Стало известно, в каком месяце в 2026 году будет больше рабочих дней

Ранее Минтруд РФ рассказал, сколько дней россияне будут отдыхать в 2026 году. Новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Кроме того, ожидается пять раз выходные по три дня: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне.