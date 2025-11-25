МВД дало советы родителям и детям, касающиеся безопасности в Roblox

«Проверка возраста в Roblox для доступа к чатам — полезный шаг, но она не устраняет всех рисков. Злоумышленники могут обходить ограничения, создавать фейковые аккаунты и пытаться установить контакт с детьми через игры и внешние ссылки. Поэтому безопасность заключается в сочетании технических мер платформы и внимательности со стороны родителей и самих детей», — подчеркнули в управлении МВД.