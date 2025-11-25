МВД дало советы родителям и детям, касающиеся безопасности в Roblox

Сотрудники МВД РФ дали советы родителям по поводу того, как обезопасить детей на игровой онлайн-платформе Roblox. Соответствующий пост появился в Telegram-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«Проверка возраста в Roblox для доступа к чатам — полезный шаг, но она не устраняет всех рисков. Злоумышленники могут обходить ограничения, создавать фейковые аккаунты и пытаться установить контакт с детьми через игры и внешние ссылки. Поэтому безопасность заключается в сочетании технических мер платформы и внимательности со стороны родителей и самих детей», — подчеркнули в управлении МВД.
Правоохранители посоветовали взрослым включить родительский контроль и ограничения чатов/микрофона, сделать профиль в Roblox закрытым, попросить ребенка сохранять скриншоты подозрительных сообщений, обсудить с ребенком ряд правил (никому не передавать личные данные, не переходить по ссылкам и не встречаться офлайн с незнакомцами), периодически проверять список друзей и историю переписок.
Детям сотрудники МВД порекомендовали не добавлять в друзья незнакомцев, не передавать незнакомым личностям номер телефона, адрес и личные фото, сообщать взрослым о случаях, когда кто‑то предлагает деньги или ведет себя странно, и блокировать такого пользователя.
«Что важно платформе и регуляторам: проверка возраста должна сопровождаться усиленной модерацией и инструментами детекции фейков; платформам полезно давать понятные инструкции для родителей и быстрые каналы для жалоб», — добавили правоохранители.
С начала года в России зафиксировали около 1 тысячи случаев мошенничества, связанных с компьютерными играми, причем большинство из них приходится на Roblox. В МВД ранее рассказали о самых распространенных мошеннических схемах на этой платформе.