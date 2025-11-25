В Ростовской области 63-летний водитель погиб при столкновении с грузовиком

Водитель автомобиля «Рено Логан» погиб в результате лобового столкновения с грузовиком, сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
ДТП произошло утром в понедельник, 24 ноября, на 57-м километре автодороги «Элиста — Ремонтное — Зимовки». По предварительным данным, 63-летний водитель, при выезде со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество движущемуся грузовому автомобилю под управлением 55-летнего водителя.
63-летний водитель получил тяжелые травмы и погиб до приезда скорой медицинской помощи. Его 66-летний пассажир, находившийся на заднем сиденье, выжил, но получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
