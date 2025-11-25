Депутат ЗСО Рожков провел урок мужества для челябинских школьников и студентов. Фото

Депутату ЗСО восьмого созыва Алексею Рожкову 29 лет. С 2016 по 2023 год он служил в вооруженных силах РФ, был награжден медалями «За отвагу», «За службу на Северном Кавказе» и другими знаками отличия. Также Рожков участвовал в президентской программе «Время героев» и ее региональном аналоге — проекте «Герои Южного Урала». Подробнее о его биографии и участии в СВО — в материале URA.RU.