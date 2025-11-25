Путин поздравил Ельцин Центр с юбилеем

Ельцин Центр открылся 25 ноября 2015 года при участии президента Владимира Путина и других видных политических и культурных деятелей. За это время учреждение стало не только значимым культурным и образовательным центром, но и объектом дискуссий. Подробнее об истории создания площадки и громких делах — в материале URA.RU.