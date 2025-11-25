Путин поздравил Ельцин Центр с юбилеем

Владимир Путин был на торжественном открытии Ельцин Центра в 2015 году.
Президент России Владимир Путин поздравил Ельцин Центр с 10-летием со дня открытия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, но точное содержание письма не раскрыли.
«В эти дни в адрес Ельцин Центра поступает много поздравлений от друзей, партнеров, участников многочисленных программ, представителей музейного сообщества. Сегодня Ельцин Центр получил поздравление и от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который 10 лет назад присутствовал на его открытии», — поделились представители Центра.
Ельцин Центр открылся 25 ноября 2015 года при участии президента Владимира Путина и других видных политических и культурных деятелей. За это время учреждение стало не только значимым культурным и образовательным центром, но и объектом дискуссий. Подробнее об истории создания площадки и громких делах — в материале URA.RU.