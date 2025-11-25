В Казани нашли замену химическим удобрениям для пшеницы

«Горох работает как природная фабрика азота. На его корнях живут бактерии, которые берут азот из воздуха и переводят его в форму, доступную растениям. Когда мы заделываем горох в почву, весь этот азот остается в земле и питает пшеницу. Плюс разлагающаяся зеленая масса улучшает структуру почвы, делает ее более рыхлой и влагоемкой», — объясняет доцент кафедры общего земледелия, защиты растений и селекции Казанского ГАУ Разина Сабирова.