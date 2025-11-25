Экономить свет легко — если его нет: Тысячи жителей Кишинёва останутся на весь день без электричества — публикуем адреса

Массовые отключения света ожидаются сегодня в столице.
«Premier Energy Distribution» сообщает о запланированных перерывах в поставках электроэнергии.
Ботаника:
— ул. Мунчешть, 258 — с 09:00 до 17:00.
Буюканы:
— ул. И. Раду, 24, 29, И. Крянгэ, 45/1, 45/2, 47/1, 47/2, 47/3, 49, 49/2, 49/3, 74, 74/1, П. Унирий Принчипателор, 3 — с 09:00 до 17:00.
— ул. Бисеричий, 7−19, 18−34, пер. Бисеричий, 2, 8, 3−19, 25, 29, Г. Кодряну, 46−54, 59−69, 69A, 69/2, 73−89, Драгомирна, 11, 15−45, 49, 63, 28−34, 34/1, 38, 38/1, 48−50, 58, 68, Хумулешть, 1−3, Скитулуй, 1−21, 2−4, 8−32 — с 09:00 до 17:00.
— ул. А. Маринеску, 13A, 14A, 14A, Г. Тофан, 43, 43/1, 45−59, Парис, 36/1, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 40, Сучевица, 30, 30/1, 41, 45−47, 47A — с 11:00 до 14:30.
— ул. Алба-Юлия, 10, 12, 14, Д. и А. Теодорович, 13, И. Пеливан, 13, 15, 20 — с 12:00 до 17:00.
Центр:
— бул. Шт. чел Маре, 12 — с 09:10 до 16:15.
Чеканы:
— ул. Будэй, 1C, 19, 19A, Будешть, 12, 12B, 16−22, 15−23, Бульбоака, 1−23, 2−32, 38, Бутучень, 1−19, 2−20, К. Косминулуй, 2−16, 20, 24, 26−40, 3, 7−37, Фэурешть, 1, 1A, 2, 10−12, 13, Мерень, 2/1, 26, пер. Мерень, 26A, Отоваска, 13, 15, 25, 26, Петродава, 1B, 5−11, 6−8, 12, 21, Ратуш, 1−7, 13−19, 23−31, 2−12, 15−22, Узинелор, 7, 9/1, 9/3, 11/1, Васлуй, 15−65, 40, 42−60 — с 09:00 до 16:00.
Рышкановка:
— ул. А. Сахарова, 2, 4, 5, Д. Рышкану, 9, 11, 11/2, 31/3, 35/3, Н. Димо, 2, 3/1, 4, 4/1, 8, 10, 12, 9001, Т. Владимиреску, 16, 18, 22 — с 09:20 до 16:00.
