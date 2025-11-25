Студентки АмГПГУ стали лауреатами Всероссийского конкурса «Большая перемена»

В Нижнем Новгороде прошел этап Всероссийского конкурса школьников и студентов «Большая перемена», который является частью большого президентского проекта «Россия — страна возможностей». Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», две студентки Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета Евгения Сенченко и Вероника Шипова стали его лауреатами.
Путь к финалу был долгим и непростым. Сначала нужно было пройти конкурсный отбор. На полуфинальных испытаниях в Красноярске девушкам предстояло решать кейсы, подтверждать свои компетенции, работая в команде с совершенно незнакомыми ранее коллегами.
В финале им также предстояло работать в команде, но требования были уже на порядок выше. Здесь их ждали проектные сессии, индивидуальные и командные задания, встречи со спикерами, презентации, мозговые штурмы и, безусловно, защита своих проектов перед экспертами.
— Один из кейсов, которые мы решали, стала разработка музея подвигов ветерана Великой Отечественной войны и бойца СВО. Этот проект нужно было проработать максимально детально. Конечно, было непросто, потому что до финала мы с другими ребятами были незнакомы, а работа была командной. Тем не менее мы справились, — поделилась Вероника Шипова, студентка факультета СПО «Дошкольное образование» АмГПГУ.
Она стала лауреатом II степени, а Евгения Сенченко — лауреатом I степени. Обе они получили не только дипломы, но и денежные премии, распорядиться которыми они могут по своему усмотрению.
Отметим, что конкурс «Большая перемена» прошел уже в шестой раз. В этом году в нем приняли участие 600 участников из 63 регионов России.