Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студентки АмГПГУ стали лауреатами Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Они подтвердили свои компетенции и умение работать в команде.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Нижнем Новгороде прошел этап Всероссийского конкурса школьников и студентов «Большая перемена», который является частью большого президентского проекта «Россия — страна возможностей». Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», две студентки Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета Евгения Сенченко и Вероника Шипова стали его лауреатами.

Путь к финалу был долгим и непростым. Сначала нужно было пройти конкурсный отбор. На полуфинальных испытаниях в Красноярске девушкам предстояло решать кейсы, подтверждать свои компетенции, работая в команде с совершенно незнакомыми ранее коллегами.

В финале им также предстояло работать в команде, но требования были уже на порядок выше. Здесь их ждали проектные сессии, индивидуальные и командные задания, встречи со спикерами, презентации, мозговые штурмы и, безусловно, защита своих проектов перед экспертами.

— Один из кейсов, которые мы решали, стала разработка музея подвигов ветерана Великой Отечественной войны и бойца СВО. Этот проект нужно было проработать максимально детально. Конечно, было непросто, потому что до финала мы с другими ребятами были незнакомы, а работа была командной. Тем не менее мы справились, — поделилась Вероника Шипова, студентка факультета СПО «Дошкольное образование» АмГПГУ.

Она стала лауреатом II степени, а Евгения Сенченко — лауреатом I степени. Обе они получили не только дипломы, но и денежные премии, распорядиться которыми они могут по своему усмотрению.

Отметим, что конкурс «Большая перемена» прошел уже в шестой раз. В этом году в нем приняли участие 600 участников из 63 регионов России.