В магазины Екатеринбурга поставили смертельно опасный фарш

В Екатеринбург из Челябинской области поставили фарш, который заражен листерией. Эта бактерия вызывает тяжелые инфекции, приводит к заражению крови, менингиту, а в финале — к летальному исходу. Опасную продукцию сняли с продажи, сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Опасный фарш изъяли из продажи.

«При проведении внеплановой выездной проверки Роспотребнадзором в цехе по производству полуфабрикатов обнаружено 4,5 кг фарша “Домашнего”, в пробе которого обнаружена листерия. Изготовителем продукции является ООО “МПК” из Агаповского муниципального района Челябинской области», — сказано в сообщении.

При поверке выяснилось, что цех, где делали фарш, не был зарегистрирован в ФГИС «Меркурий», также не было ветеринарных сопроводительных документов. Опасную продукцию изъяли из оборота.