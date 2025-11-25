В ХМАО наступит резкое потепление

26 ноября в округе потеплеет до нуля градусов.
В некоторых районах ХМАО 26 ноября резко потеплеет до +0, однако на следующий день — 27 ноября столбик термометра опустится до −27. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«26 ноября. Температура воздуха −2,-7, при прояснениях до −17, днем 0,-5, местами до −15. 27 ноября. Температура ночью −22,-27, местами −12,-17, днем −9,-14, местами −19,-24», — сказано на сайте.
Ожидается облачная погода с прояснениями, мокрый снег и в отдельных районах метель. А также ветер 7−14 м/с.