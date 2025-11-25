Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЯНАО пройдет начало Кубка России по сноуборду

В Лабытнанги состоятся первые два этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс». Они пройдут с 28 ноября по 4 декабря на базе горнолыжного комплекса «Октябрьский». В соревнованиях примут участие 70 спортсменов из 14 регионов страны. Об этом сообщила мэр Приуральского района ЯНАО Марина Трескова.

На соревнования приедут 70 спортсменов из 14 регионов России.

В Лабытнанги состоятся первые два этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс». Они пройдут с 28 ноября по 4 декабря на базе горнолыжного комплекса «Октябрьский». В соревнованиях примут участие 70 спортсменов из 14 регионов страны. Об этом сообщила мэр Приуральского района ЯНАО Марина Трескова.

«С 28 ноября по 4 декабря на базе ГЛК “Октябрьский” состоятся два первых этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине “сноуборд-кросс”. Ждем 70 спортсменов из 14 регионов России!» — написала Трескова в своем telegram-канале.

Так как проведение соревнований требует серьезной подготовки, сейчас на горнолыжном комплексе ведется формирование трассы для сноубордистов. Этим занимается тюменская компания DROPNESH во главе с Алексеем Козловым — судьей Всероссийской категории. Он имеет большой опыт в строительстве трасс и трамплинов для всероссийских и международных состязаний.

После завершения этапов Кубка России ГЛК «Октябрьский» откроет двери для всех желающих. Уже с 5 декабря комплекс будет ждать посетителей, которые захотят открыть новый сезон.