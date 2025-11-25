В ЯНАО пройдет начало Кубка России по сноуборду

Так как проведение соревнований требует серьезной подготовки, сейчас на горнолыжном комплексе ведется формирование трассы для сноубордистов. Этим занимается тюменская компания DROPNESH во главе с Алексеем Козловым — судьей Всероссийской категории. Он имеет большой опыт в строительстве трасс и трамплинов для всероссийских и международных состязаний.