Матвиенко: ограничительные законы призваны защитить россиян от угроз

Принимаемые российским парламентом ограничительные законы призваны защитить жителей России от новых вызовов и угроз. Об этом в интервью сайту MK.ru заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Мы должны думать и работать на опережение с тем, чтобы защитить общество от этих новых вызовов и угроз, например, защитить детей от экстремистской и иной информации», — пояснила спикер Совфеда.
Она подчеркнула, что ограничительные законы направлены не против граждан, а на их защиту. По словам Матвиенко, законопослушные граждане этих законов не боятся. Они не нравятся тем, кто злоупотребляет новыми технологиями.
Матвиенко затронула тему дипфейков, которые запускают враги РФ из недружественных стран. Делается это с целью подорвать социальную стабильность в России и раскачать общество. Не все, кто видят такие ролики, сразу понимают, что это фейк.
Матвиенко назвала дипфейки очень опасным явлением для любой страны. Она обратила внимание, что законодательство некоторых стран ЕС по ряду направлений гораздо более жесткое, чем в РФ.
Матвиенко указала на существование в РФ отдельных радикальных организаций, рядящихся в тогу патриотов. Их она назвала опасными. Спикер Совфеда отметила, что власть обязана пресекать то, что неприемлемо для федеративного, многоконфессионального, многонационального государства.
«У нас в России существует свобода мнений. Но, если ты говоришь и действуешь на грани — или тем более за гранью — экстремизма, ты должен отвечать за последствия», — подчеркнула Матвиенко.
Ранее Матвиенко назвала искренними намерения американского лидера Дональда Трампа завершить конфликт на Украине.