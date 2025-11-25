В Иркутске изменится направление движения на улице Демьяна Бедного

С 17 декабря 2025 года в Иркутске вводится одностороннее движение на улице Демьяна Бедного. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, транспорт будет двигаться только в направлении от улицы Шпачека к улице Марии Ульяновой.
— Решение было принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения при участии Госавтоинспекции. Изменение схемы движения направлено на оптимизацию транспортных потоков в этом районе города, — говорится в сообщении администрации.
Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с новыми правилами и учитывать их при планировании маршрутов.
