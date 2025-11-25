Ричмонд
В Иркутске изменится направление движения на улице Демьяна Бедного

С 17 декабря вводится одностороннее движение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 17 декабря 2025 года в Иркутске вводится одностороннее движение на улице Демьяна Бедного. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, транспорт будет двигаться только в направлении от улицы Шпачека к улице Марии Ульяновой.

— Решение было принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения при участии Госавтоинспекции. Изменение схемы движения направлено на оптимизацию транспортных потоков в этом районе города, — говорится в сообщении администрации.

Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с новыми правилами и учитывать их при планировании маршрутов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что все последствия мощного шторма, который обрушился на Листвянку в ночь с 23 на 24 ноября, полностью устранены. Стихия тогда разыгралась не на шутку! Высота волн достигала трех метров.