Миллионы рублей направят на усиление безопасности на Борском мосту

Главное управление автодорог региона объявило конкурс на выполнение работ по переоснащению старого Борского моста инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщается на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта составляет 167,5 млн рублей. Работы планируется завершить к 31 августа 2026 года. Подрядчик будет определен по итогам конкурсной процедуры, подведение итогов которой намечено на 11 декабря 2025 года.

Согласно документации, переоснащение охватывает демонтаж устаревшего оборудования и установку новых систем: дорожных знаков, электроснабжения, охранного видеонаблюдения, связи и оповещения, а также комплексов сбора и обработки информации. Все системы будут проходить пуско-наладочные работы. В закупке установлены жёсткие ограничения на использование иностранного оборудования. В частности, запрещены к поставке антивирусные программы, серверы, системы видеонаблюдения, модули пожаротушения и другие устройства, если они произведены за пределами России или стран Евразийского экономического союза.

Напомним, реконструкция старого Борского моста в Нижнем Новгороде продолжается — ремонтные работы завершены на 54%. В декабре планируется частичный запуск движения по двум полосам. Полное завершение работ, включая покраску конструкций и ремонт опор, ожидается в 2026 году. Добавим, что ремонт нового Борского моста может стартовать в 2026 году.