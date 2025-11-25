Миллионы рублей направят на усиление безопасности на Борском мосту

Согласно документации, переоснащение охватывает демонтаж устаревшего оборудования и установку новых систем: дорожных знаков, электроснабжения, охранного видеонаблюдения, связи и оповещения, а также комплексов сбора и обработки информации. Все системы будут проходить пуско-наладочные работы. В закупке установлены жёсткие ограничения на использование иностранного оборудования. В частности, запрещены к поставке антивирусные программы, серверы, системы видеонаблюдения, модули пожаротушения и другие устройства, если они произведены за пределами России или стран Евразийского экономического союза.