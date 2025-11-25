Последствия байкальского шторма ликвидировали в Листвянке

IrkutskMedia, 25 ноября. В Листвянке ликвидировали последствия шторма, произошедшего ночью с 23 на 24 ноября. Автомобильное движение на улице Горького свободное, аварийных ситуаций не произошло. Об этом сообщили в администрации Иркутского муниципального округа.
Последствия природной стихии 24 ноября устраняла «Дорожная служба Иркутской области». На месте работали девять человек и пять единиц техники. Рабочие сгребли воду с проезжей части, прочистили водопропускные трубы. Дорогу обработали песчано-гравийной смесью. Сегодня на улице работали три КДМ. Дорогу расчистили от снега и посыпали ПГС. Тротуары рабочие очищают при помощи грейдера.
Администрация Листвянского административного округа вовремя приняла все необходимые меры. Жителей оповестили в местных чатах о стихии и сложной дорожной обстановке, вызвали специалистов окружной службы ГО и ЧС.
Осмотр территории рядом с затопленными участками дороги по улице Горького показал, что стихия материальный ущерб не нанесла. Жители с жалобами в администрацию Иркутского муниципального округа не обращались. Инфраструктура и жизнедеятельность поселка не пострадали.
Ранее агентство сообщало, что мощный шторм на Байкале привел к тому, что дорога в Листвянке оказалась частично затоплена. Волнение на озере было такой силы, что вода перехлестывала через ограждения набережной, а на проезжей части улицы Горького образовались крупные лужи.