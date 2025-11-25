Последствия байкальского шторма ликвидировали в Листвянке

Ранее агентство сообщало, что мощный шторм на Байкале привел к тому, что дорога в Листвянке оказалась частично затоплена. Волнение на озере было такой силы, что вода перехлестывала через ограждения набережной, а на проезжей части улицы Горького образовались крупные лужи.