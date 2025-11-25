На опасном участке трассы в Калининградской области построили надземный пешеходный переход

По данным регионального управления МВД России, участок рядом с посёлком Солдатово долгое время был одним из наиболее аварийных мест в Калининградской области. С 2015 по 2019 год на перекрёстке произошло 12 ДТП, в которых погибло девять человек и ещё 21 получили ранения различной тяжести.