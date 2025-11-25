На опасном участке трассы в Калининградской области построили надземный пешеходный переход. К работам приступили в октябре 2024 года. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в отделении по связям с общественностью ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
«В посёлке Солдатово Гвардейского муниципального округа Калининградской области введён в эксплуатацию надземный пешеходный переход на автомобильной дороге А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой», — говорится в сообщении.
На участке установили светодиодное освещение и видеокамеры, а также обустроили два остановочных павильона с тротуарами. Для маломобильных групп населения предусмотрели два лифта.
По данным регионального управления МВД России, участок рядом с посёлком Солдатово долгое время был одним из наиболее аварийных мест в Калининградской области. С 2015 по 2019 год на перекрёстке произошло 12 ДТП, в которых погибло девять человек и ещё 21 получили ранения различной тяжести.