Омичка пыталась пронести в суд осиновый кол — оберег от вампиров

Недоуменным приставам она рассказала, что осиновый кол, мол, издревле является мощным оберегом от всех злых сил, нечести и вампиров-кровососов. Это ее личный щит, спутник, придающий уверенность в любой ситуации, и без него она ни шагу не сделает. Сотрудникам УФССП пришлось заверить женщину, что вампиров в суде не водится, а на Фемиду осиновый кол не действует. Также приставы пояснили, что пронос в суд острых предметов запрещен действующими правилами безопасности. А за нарушение существующего порядка женщине грозит административный штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.