Омичка пыталась пронести в суд осиновый кол — оберег от вампиров

В УФССП по Омской области рассказали о курьезном случае, произошедшем в Центральном районном суде Омска. 50-летняя омичка пыталась пронести в здание суда осиновый кол.
В процесс женщина пришла вместе со своим 20-летним сыном. Странный предмет судебные приставы обнаружили при досмотре сумки омички. На вопрос, что это за остро заточенный деревянный брусок и зачем он ей, женщина честно ответила: «осиновый кол».
Недоуменным приставам она рассказала, что осиновый кол, мол, издревле является мощным оберегом от всех злых сил, нечести и вампиров-кровососов. Это ее личный щит, спутник, придающий уверенность в любой ситуации, и без него она ни шагу не сделает. Сотрудникам УФССП пришлось заверить женщину, что вампиров в суде не водится, а на Фемиду осиновый кол не действует. Также приставы пояснили, что пронос в суд острых предметов запрещен действующими правилами безопасности. А за нарушение существующего порядка женщине грозит административный штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.
В итоге омичка сдалась и отправилась в процесс без оберега. Чем закончилось то судебное заседание, история умалчивает.