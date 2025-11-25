Красноярцы с высокими доходами чаще дробят отпуск

Такие выводы сделали эксперты сервиса SuperJob. В опросе участвовали жители края, чей ежегодный отпуск составляет стандартные 28 календарных дней. Результаты показали, что около трети красноярцев берут отпуск четырьмя неделями раз в год или двумя блоками по две недели. Еще значительная часть предпочитает дробить отпуск на более короткие периоды: кто-то берет равные недельные блоки, кто-то выделяет одну полную неделю и несколько коротких отрезков.