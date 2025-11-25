Ричмонд
Красноярцы с высокими доходами чаще дробят отпуск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Красноярска с более высокими доходами предпочитают делить отпуск на несколько коротких периодов, а не использовать его целиком.

Источник: НИА Красноярск

Такие выводы сделали эксперты сервиса SuperJob. В опросе участвовали жители края, чей ежегодный отпуск составляет стандартные 28 календарных дней. Результаты показали, что около трети красноярцев берут отпуск четырьмя неделями раз в год или двумя блоками по две недели. Еще значительная часть предпочитает дробить отпуск на более короткие периоды: кто-то берет равные недельные блоки, кто-то выделяет одну полную неделю и несколько коротких отрезков.

Мужчины чаще выбирают отдых единым блоком, тогда как женщины склонны дробить отпуск на несколько частей.