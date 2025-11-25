Гигантский град разрушил инфраструктуру в Австралии

Тропический шторм обрушился на восточное побережье Австралии, где выпал град размером до 14 сантиметров, сообщает местная метеорологическая служба.
По данным синоптиков, наиболее сильный удар стихии пришёлся на Брисбен. Град крупнее теннисного мяча повредил автомобили, крыши домов и солнечные панели. Порывы ветра достигали 100 км/ч.
Энергетическая служба региона сообщила об обрыве линий электропередачи, из-за чего без электричества остались около 95 тысяч человек. Специалисты предупреждают, что штормовая система может усилиться в ближайшие часы.
Метеорологи сохраняют повышенный уровень опасности и рекомендуют жителям оставаться в помещениях до улучшения ситуации.
