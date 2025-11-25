В Испании 37-летняя ирландка изнасиловала в отеле мужчину

Правоохранители арестовали 37-летнюю жительницу Ирландии за сексуальное насилие над 18-летним туристом из Швеции в одном из отелей Магалуфа на испанской Майорке, материал из The Sun перевел aif.ru.
«В обвинительном заключении прокуратуры говорится, что она забралась в турецкую паровую баню и села рядом с парнем, имея похотливый умысел, а также воспользовавшись тем, что там больше никого не было», — говорится в материале.
Уточняется, что молодой человек сбежал из сауны и обратился к персоналу, который вызвал полицию.
Женщине предъявлено обвинение, ее отпустили под залог на время следствия. Она признала свою вину, однако заявила, что неправильно поняла парня, который якобы «оказывал ей знаки внимания».
Вскоре она должна предстать перед судом.
Ранее в Британии отправили в тюрьму гражданина Румынии, изнасиловавшего врача.