Украинский Институт национальной памяти запретил движение декабристов — участников дворянского революционного движения в России первой половины XIX века, назвав его символом «российского империализма». Об этом объявлено на сайте института.
Теперь, добавляют украинские «ученые», все объекты, которые посвящены декабристам персонально и событиям с ними связанным, должны быть устранены из публичного пространства.
Напомним, несколькими днями ранее украинский Институт включил русского ученого Михаила Ломоносова, поэтов Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, живописца Василия Сурикова и писателя Ивана Тургенева в список символов «российского империализма».
До этого на Украине захотели убрать со всех памятников и названий имена Минина и Пожарского.