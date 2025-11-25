ЕС недоволен своей ролью в переговорах США и Украины

Европейские чиновники опасаются, что попытки активнее вмешаться в процесс могут вызвать раздражение Вашингтона. При этом, как отмечает WP, в Евросоюзе нет четкого понимания, как именно проходят консультации между США и Украиной, а сама текущая стадия обсуждений «окутана атмосферой таинственности».