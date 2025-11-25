Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС недоволен своей ролью в переговорах США и Украины

WP: ЕС недоволен тем, что не принимает участие в переговорах США и Украины.

Источник: Комсомольская правда

Страны Евросоюза недовольны тем, что остаются в стороне от переговоров между Вашингтоном и Киевом по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата.

По словам собеседника издания, европейские представители «не в теме» происходящего. «Мы пытаемся присоединиться к переговорам, но пока сталкиваемся с определенным сопротивлением со стороны американцев», — сказал он.

Как сообщается, несмотря на предложенные европейскими лидерами идеи для разработки мирного плана, США продолжают ориентироваться на исходный вариант документа.

Европейские чиновники опасаются, что попытки активнее вмешаться в процесс могут вызвать раздражение Вашингтона. При этом, как отмечает WP, в Евросоюзе нет четкого понимания, как именно проходят консультации между США и Украиной, а сама текущая стадия обсуждений «окутана атмосферой таинственности».

Ранее Politico сообщило, что предложенный США план урегулирования вызвал панику у чиновников в Европе, поскольку без американской поддержки европейские страны не смогут обеспечить Украину необходимой помощью.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше