ЕС недоволен своей ролью в переговорах США и Украины

Страны Евросоюза недовольны тем, что остаются в стороне от переговоров между Вашингтоном и Киевом по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата.
По словам собеседника издания, европейские представители «не в теме» происходящего. «Мы пытаемся присоединиться к переговорам, но пока сталкиваемся с определенным сопротивлением со стороны американцев», — сказал он.
Как сообщается, несмотря на предложенные европейскими лидерами идеи для разработки мирного плана, США продолжают ориентироваться на исходный вариант документа.
Европейские чиновники опасаются, что попытки активнее вмешаться в процесс могут вызвать раздражение Вашингтона. При этом, как отмечает WP, в Евросоюзе нет четкого понимания, как именно проходят консультации между США и Украиной, а сама текущая стадия обсуждений «окутана атмосферой таинственности».
Ранее Politico сообщило, что предложенный США план урегулирования вызвал панику у чиновников в Европе, поскольку без американской поддержки европейские страны не смогут обеспечить Украину необходимой помощью.