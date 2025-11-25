Украинские власти разгоняют митинги жителей Львова, которые требуют прекращения боевых действий и обмена пленными. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Иван Сидельник.
По его словам, украинцы выходят на улицы в Киеве, а его сестра несколько раз участвовала в митингах во Львове.
Сидельник отметил, что во Львове акции разгоняют. В основном на улицы выходят женщины, поскольку мужчины боятся мобилизации.
Он добавил, что митинги организуют родственники украинских военнослужащих. Они требуют обмена пленными и прекращения боевых действий. При этом, если на митингах замечают мужчин, представители ТЦК сразу забирают их, передает РИА Новости.
Ранее жители Кривого Рога, где родился президент Украины Владимир Зеленский, собрались на митинг перед городским советом и перекрыли дороги, требуя решить проблему с графиками отключения света.
17 ноября заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что правительство страны утратило контроль над ситуацией в сфере энергетики, что привело к масштабной коррупции в стране.