Воздухоочистители освободили от импортных пошлин

В список также вошли оборудование и приборы для специализированных экологических лабораторий, автоматизированные малые станции мониторинга и контроля выбросов.
Без пошлин разрешат ввозить наблюдательные посты, пылегазоочистные установки, локальные водоочистные сооружения, а также бытовые воздухоочистители, которые могут ввозиться как гражданами, так и предпринимателями.
Освобождение от пошлин должно серьезно снизить стоимость бытовых очистителей, тогда как ранее их ввоз облагался пошлиной 20%, но не менее $3 за единицу.
