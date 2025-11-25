Ричмонд
Воздухоочистители освободили от импортных пошлин

В Узбекистане дополнили перечень техники, ввоз которой не облагается пошлинами, — акцент сделан на оборудовании для мониторинга воздуха и очистки от пыли. Мера предусмотрена указом президента Шавката Мирзиёева.

Источник: Курсив

В список также вошли оборудование и приборы для специализированных экологических лабораторий, автоматизированные малые станции мониторинга и контроля выбросов.

Без пошлин разрешат ввозить наблюдательные посты, пылегазоочистные установки, локальные водоочистные сооружения, а также бытовые воздухоочистители, которые могут ввозиться как гражданами, так и предпринимателями.

Освобождение от пошлин должно серьезно снизить стоимость бытовых очистителей, тогда как ранее их ввоз облагался пошлиной 20%, но не менее $3 за единицу.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что теплицы подключат к системе газоснабжения для улучшения качества воздуха.