В Госдуме попросили не наказывать граждан, допустивших ошибки в документы для соцвыплат

Заместитель председателя комитета по экономической политике Государственной думы Михаил Делягин направил письмо министру юстиции РФ Константину Чуйченко, в котором внес предложение освобождать от уголовной ответственности граждан, которые допускают ошибки в документах на соцвыплаты. Об этом сообщают СМИ.

С соответствующей инициативой выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (“Справедливая Россия”) направил письмо на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко с просьбой рассмотреть возможность освобождения от уголовной ответственности граждан, по случайности допустивших ошибки в документах и попавших под действие статьи о мошенничестве с соцвыплатами», — сообщает «ТАСС». Как указали изданию в пресс-службе депутата, уголовную ответственность сейчас могут нести люди, которые не несли злого умысла, а лишь попались на уловки мошенников.

Ранее в Государственной думе предложили запретить проезд курьеров на электрическом транспорте по пешеходным зонам. По инициативе, вместо этого они должны будут двигаться по велодорожкам или правому краю дороги.

