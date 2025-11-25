В Госдуме попросили не наказывать граждан, допустивших ошибки в документы для соцвыплат

«Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (“Справедливая Россия”) направил письмо на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко с просьбой рассмотреть возможность освобождения от уголовной ответственности граждан, по случайности допустивших ошибки в документах и попавших под действие статьи о мошенничестве с соцвыплатами», — сообщает «ТАСС». Как указали изданию в пресс-службе депутата, уголовную ответственность сейчас могут нести люди, которые не несли злого умысла, а лишь попались на уловки мошенников.