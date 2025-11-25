Суд в Челябинске вернул тюменцу тройную стоимость несостоявшегося тура

В тур на отдых в Турции четыре туриста по путевке должны были отправиться 26 сентября 2020 года, чтобы пробыть за рубежом по 7 октября. Непосредственно договор с туристом заключала бизнесвумен-турагент Юлия Логинова. Она получила от Серикова полную стоимость тура, удержала агентское вознаграждение в размере 9,7 тысячи рублей, а остальные средства перечислила компании «Санвэй».