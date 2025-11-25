В Пермском крае школы усилили охрану из-за угрозы теракта

Кроме того, осуществлен осмотр территорий школ по периметру, ужесточены правила пропуска на территорию учебных заведений, усилен контроль за работой систем видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, телефонной связи и электроснабжения. Также проведены дополнительные инструктажи с педагогическим составом и учащимися по вопросам антитеррористической безопасности.