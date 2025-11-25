В Пермском крае школы усилили охрану из-за угрозы теракта

При этом учебная деятельность в школах продолжается в штатном режиме.
В Нытвенском округе Пермского края 25 ноября в связи с информацией об угрозе теракта введены дополнительные меры безопасности в школах. При этом учебная деятельность продолжается в штатном режиме. Администрация округа призывает местных жителей сохранять спокойствие.
«Правоохранительные органы проводят проверку сведений о возможных террористических актах в учебных заведениях Нытвенского округа, которые распространились в социальных сетях. В частности, проведено обследование помещений на предмет наличия посторонних предметов», — пишет местная мэрия в соцсети «ВКонтакте».
Кроме того, осуществлен осмотр территорий школ по периметру, ужесточены правила пропуска на территорию учебных заведений, усилен контроль за работой систем видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, телефонной связи и электроснабжения. Также проведены дополнительные инструктажи с педагогическим составом и учащимися по вопросам антитеррористической безопасности.