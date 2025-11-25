В УрФО появился «Союз ветеранов специальной военной операции»

«Уверен, Союз ветеранов СВО Уральского федерального округа станет той организацией, где каждый ветеран сможет найти поддержку и понимание, получить конкретные решения своих вопросов и помочь боевым товарищам», — заявил Жога, при его поддержке и была создана организация.