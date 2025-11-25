Ричмонд
В УрФО появился «Союз ветеранов специальной военной операции»

В Уральском федеральном округе появился «Союз ветеранов специальной военной операции». Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя президента России в УрФО Артема Жоги. Возглавил организацию участник первого потока программы «Время героев», полковник Александр Загайнов.

Союз поможет ветеранам найти поддержку и пути решения волнующих их вопросов.

«Уверен, Союз ветеранов СВО Уральского федерального округа станет той организацией, где каждый ветеран сможет найти поддержку и понимание, получить конкретные решения своих вопросов и помочь боевым товарищам», — заявил Жога, при его поддержке и была создана организация.

«Уверен, Союз ветеранов СВО Уральского федерального округа станет той организацией, где каждый ветеран сможет найти поддержку и понимание, получить конкретные решения своих вопросов и помочь боевым товарищам», — заявил Жога, при его поддержке и была создана организация.

Союз призван объединить усилия и координировать действия между ветеранскими объединениями, органами власти и бизнесом. Он также будет работать над совершенствованием системы поддержки ветеранов боевых действий.