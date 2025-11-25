В России утвердили порядок передачи данных о детях иностранцев в МВД

Минпросвещения и МВД России утвердили порядок обмена данными о детях и подростках из числа иностранцев, которые обучаются в российских школах и колледжах. Об этом сообщило Министерство просвещения.
Ведомство отметило, что с 28 января в РФ вступит в силу закон об обмене данными о детях иностранцев между МВД и органами управления образованием.
«МВД будет информировать органы управления образованием о постановке на миграционный учет или снятии с него детей иностранцев, что позволит в оперативном режиме определять потребности в их обучении. Минпросвещения и местные органы управления образованием будут сообщать в МВД об обращении родителей иностранного гражданина о зачислении его в школу или колледж, а также результаты тестирования на знание русского языка и сведения, подтверждающие факт зачисления ребенка в образовательное учреждение или отчисления», — рассказали в Минпросвещения.
Сотрудниками Минцифры и Минпросвещения была разработана схема по информационному обмену.
«После запуска информационного обмена Минпросвещения будет оказывать методическую поддержку региональным органам управления образованием. Им были направлены рекомендации о необходимости предоставления доступа к таким сведениям в электронном виде. Это позволит упростить процесс и сделать его максимально прозрачным», — пояснили в министерстве.
Сведения о несовершеннолетних иностранцах и лицах без гражданства будут направляться в региональные информационные системы несовершеннолетних из «витрины данных» МВД РФ, там обновляться и возвращаться в государственную информационную систему миграционного учета МВД.
«Такой механизм позволит отслеживать, сколько детей не устроено в школу. С такими детьми будет проводиться индивидуальная работа», — заключили в Министерстве просвещения.