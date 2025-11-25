В России утвердили порядок передачи данных о детях иностранцев в МВД

«МВД будет информировать органы управления образованием о постановке на миграционный учет или снятии с него детей иностранцев, что позволит в оперативном режиме определять потребности в их обучении. Минпросвещения и местные органы управления образованием будут сообщать в МВД об обращении родителей иностранного гражданина о зачислении его в школу или колледж, а также результаты тестирования на знание русского языка и сведения, подтверждающие факт зачисления ребенка в образовательное учреждение или отчисления», — рассказали в Минпросвещения.