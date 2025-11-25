«Падение деревьев, налипание снега, отключение электричества». МЧС предупредило о сильных снегопадах в Беларуси 25 ноября

Осадки в виде снега и мокрого снега с дождем ожидаются 25 ноября во многих районах Беларуси. Местами возможен слабый туман и гололед. Ветер в течение суток южного и юго-восточного направлений со скоростью около 4 — 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Днем температуры около −1 — +5 градусов.