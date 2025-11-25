«Падение деревьев, налипание снега, отключение электричества». МЧС предупредило о сильных снегопадах в Беларуси 25 ноября

В МЧС предупредили белорусов о гололедице и сильных снегопадах во вторник, 25 ноября.
Так, в Беларуси ожидаются 25 ноября обильные снегопады, на отдельных участках дорог — гололед, есть опасность налипания мокрого снега.
В МЧС предупредили, что сильные снегопады в Беларуси могут вызвать перебои с электричеством, спровоцировать падение деревьев, повреждение ЛЭП, кровель зданий. На дорогах возрастут такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, рост рисков ДТП и других.
Осадки в виде снега и мокрого снега с дождем ожидаются 25 ноября во многих районах Беларуси. Местами возможен слабый туман и гололед. Ветер в течение суток южного и юго-восточного направлений со скоростью около 4 — 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Днем температуры около −1 — +5 градусов.
