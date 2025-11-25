Россия и Китай проведут совместные исследования окаменелостей Сибири и Арктики

Центр коллективного пользования «Коллекции уникальных геологических материалов (палеонтологические, микропалеонтологические и палинологические) Сибири и Арктики (ГЕОХРОН)» (ЦКП «ГЕОХРОН») создан в 2018 году на базе лабораторий двух институтов СО РАН. В центре собраны уникальные палеонтологические собрания макрофауны и микрофауны, найденные за многие десятилетия на территориях Урала, Сибири, Дальнего Востока России и Арктики. Эти коллекции отражают эволюцию жизни на Земле от позднего докембрия и доныне.