Школы начнут сообщать в МВД обо всех детях-иностранцах: что это значит для родителей

С 28 января 2026 года вступает в силу федеральный закон № 314-ФЗ, который вводит регулярный обмен сведениями. МВД будет направлять в органы управления образованием данные о постановке и снятии с миграционного учёта детей-иностранцев, что позволит оперативно понимать, кого необходимо устроить на обучение. В ответ Минпросвещения станет передавать в МВД сведения о поданных заявлениях на зачисление, о результатах тестирования по русскому языку, а также информацию о зачислении или отчислении учащихся.