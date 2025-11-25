В Северной Ирландии переименуют улицу, названную в честь экс-принца Эндрю

Напомним, Эндрю был вовлечён в скандал, касающийся дела покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми. В связи с этим принц ещё в 2019 году отказался от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи.