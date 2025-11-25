Ричмонд
В Северной Ирландии переименуют улицу, названную в честь экс-принца Эндрю

Улице, названной в честь экс-принца Эндрю, предложили дать имя королевы Елизаветы II.

Источник: Аргументы и факты

Власти Среднего и Восточного Антрима (округ в Северной Ирландии) решили сменить в городе Каррикфергусе название улицы, ранее носившей имя принца Эндрю, который ранее был лишён титула, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что эта часть населённого пункта была названа в его честь в 1986 году.

«К сожалению, предполагаемые действия Эндрю Маунтбеттена-Виндзора сделали невозможным для этого совета продолжать чтить его память так, как это делали в прошлом добрые жители Среднего и Восточного Антрима», — говорится в решении местных властей.

Советник партии «Альянс» Лорен Грей, в свою очередь, предложила назвать указанную улицу в честь королевы Елизаветы II. Журналисты также обратили внимание, что с просьбой переименовать улицы, названные в честь Эндрю, начали выступать жители и других частей Британии.

Напомним, Эндрю был вовлечён в скандал, касающийся дела покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми. В связи с этим принц ещё в 2019 году отказался от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи.

Против самого Эндрю было выдвинуто обвинение в изнасиловании. В начале ноября 2025 года стало, что он был официально лишён титула принца и других званий.

