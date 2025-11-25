От ДМС до сотовой связи: на что готовы тюменские работодатели в погоне за сотрудниками

«Одним из заметных трендов 2025 года стало формирование индивидуальных пакетов льгот, когда сотрудник сам выбирает бонусы — от обучения до билетов на мероприятия. Соревноваться одной только зарплатой уже невозможно. Люди хотят стабильности в быту: жилье, транспорт, питание, поддержку семьи. Когда компания закрывает эти потребности, у нее существенно снижается текучка. Особенно это актуально для линейного персонала, который часто приезжает из других регионов. В 2025 году на первый план выходит возможность выбора льгот — персонализированные бонусы оказываются наиболее эффективными», — подытожила Акбашева.