В работе WhatsApp* произошёл сбой 25 ноября

Крупный сбой в работе мессенджера WhatsApp* затронул пользователей по всей России. Согласно данным платформы мониторинга detector404, первые нарушения в работе сервиса начались около 6:00 утра по московскому времени.
Пик неполадок пришёлся на 8:45, когда общее количество жалоб от пользователей достигло 228. Наибольшее число сообщений о проблемах поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа (16%), Свердловской области (14%), Хабаровского края (13%), Омской и Новосибирской областей (по 9%).
Почти половина всех сообщений (45%) касалась проблем с оповещениями. Сбой мобильного приложения составлял 25% от общего числа обращений, а на общий сбой работы сервиса жаловались 18% пользователей. Реже встречались сообщения о неработающем сайте (9%) и сбоях в личном кабинете (2%).
Ранее KP.RU сообщал, что сбои произошли в работе интернет-оператора «Ростелеком». Они затронули несколько регионов России.
* — Данный продукт принадлежит компании Meta, которая является экстремистской и запрещена на территории РФ.