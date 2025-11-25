В работе WhatsApp* произошёл сбой 25 ноября

Почти половина всех сообщений (45%) касалась проблем с оповещениями. Сбой мобильного приложения составлял 25% от общего числа обращений, а на общий сбой работы сервиса жаловались 18% пользователей. Реже встречались сообщения о неработающем сайте (9%) и сбоях в личном кабинете (2%).