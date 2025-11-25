В Братске завершилась операция «Нелегал-2025»

В Братске подвели итоги операции «Нелегал-2025», во время которой полиция и другие силовые ведомства проверили более 500 человек. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, мероприятие было направлено на выявление нарушений в сфере пребывания иностранцев.
— По результатам проверки составили 21 административный протокол в отношении иностранцев и вынесли постановления о выдворении из России трех человек. Общая сумма штрафов достигла 68,9 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Также было выявлено четыре случая фиктивной регистрации иностранцев, что предусматривает уголовную ответственность. Кроме того, нескольких местных жителей оштрафовали за нарушение правил предоставления жилья.
