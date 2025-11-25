В Братске завершилась операция «Нелегал-2025»

В Братске подвели итоги операции «Нелегал-2025», во время которой полиция и другие силовые ведомства проверили более 500 человек. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, мероприятие было направлено на выявление нарушений в сфере пребывания иностранцев.