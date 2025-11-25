Бывший мэр Калининграда считает, что город должен отказаться от трамваев

«Вы эту тему очень сильно здесь в СМИ поднимаете. Я 12 лет и 8 месяцев городом управлял. Поверьте, у нас было после войны 37 отдельно выделенных маршрутов немецких. Это чтобы вам было понятно. Конечно, если бы тогда мозги были у всех, и могли бы планировать, понимали бы, как будет развиваться транспорт, как город будет развиваться, конечно их надо было оставлять. Это метро, считай, отдельно выделенное. Затем это всё ломалось-ломалось. При Савенко их уже 17 осталось, как сейчас помню. Потом на Невского, на Гагарина, все отдельно выделенные маршруты поубирали. Их осталось 3 или 4 уже при мне. Я только закрыл Тельмана, кусочек этот, и проспект Победы. И сейчас расскажу, почему. Вы же знаете, трамваи — это самый убыточный вид транспорта. Самый убыточный. Так сделана транспортная схема наша вся, и дороги так сформированы (не мною и ни Савенко, а давно), что параллельно идут автобусы и троллейбусы. Экономики вообще никакой», — отметил Ярошук.