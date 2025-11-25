MWM: ФРГ создает новую гаубицу PzH 2000 из-за провала старой модели на Украине

Предыдущая версия гаубицы PzH 2000 отставала от мировых лидеров не только на бумаге, по техническим характеристикам, но и в практическом сравнении с конкурентами из других стран. Например, PzH 2000 практически сразу плохо зарекомендовали себя в украинском конфликте. Гаубицы быстро изнашивались и разрушались. И боевики ВСУ охотнее использовали гаубицы других производителей.