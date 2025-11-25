MWM: ФРГ создает новую гаубицу PzH 2000 из-за провала старой модели на Украине

В ФРГ принялись переоснащать сухопутные войска и вкладывать такие инвестиции, каких эти войска не видели десятилетиями. Так, Германия создает новый вариант самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) калибра 155 мм на заводе KNDS Deutschland в Мюнхене — PzH 2000 A4. Об этом сообщает Military Watch Magazine.
Новое оружие, пишут журналисты, получило более эффективную цифровизацию, более качественную интеграцию с сетью и электронными системами и улучшенные системы управления огнём.
Предыдущая версия гаубицы PzH 2000 отставала от мировых лидеров не только на бумаге, по техническим характеристикам, но и в практическом сравнении с конкурентами из других стран. Например, PzH 2000 практически сразу плохо зарекомендовали себя в украинском конфликте. Гаубицы быстро изнашивались и разрушались. И боевики ВСУ охотнее использовали гаубицы других производителей.
Ранее в США отмечали, что переданные Киеву немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 оказались хуже приспособлены к украинской распутице, нежели советские артиллерийские системы «Пион», которые они должны были заменить.