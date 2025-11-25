Ярмольник оплатит двойной штраф за неоплату предыдущего

Ранее заседание было отложено из-за отсутствия артиста на слушании. Теперь дело будет рассмотрено в декабре. Согласно статье, по которой обвиняют Ярмольника, ему может грозить штраф в двукратном размере, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов. За что именно артист не оплатил штраф вовремя, не уточняется.