Ярмольник оплатит двойной штраф за неоплату предыдущего

Леониду Ярмольнику грозит двойной штраф за просрочку оплаты предыдущего штрафа, стало известно из данных московского суда.
В материалах суда указано: «Привлекаемое лицо: Ярмольник Леонид Исаакович, часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ».
Ранее заседание было отложено из-за отсутствия артиста на слушании. Теперь дело будет рассмотрено в декабре. Согласно статье, по которой обвиняют Ярмольника, ему может грозить штраф в двукратном размере, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов. За что именно артист не оплатил штраф вовремя, не уточняется.