Ярмольник оплатит двойной штраф за неоплату предыдущего

По вменяемой артисту административной статье грозит наложение административного штрафа в двукратном размере, либо административный арест на срок до 15 суток.

Источник: Аргументы и факты

Леониду Ярмольнику грозит двойной штраф за просрочку оплаты предыдущего штрафа, стало известно из данных московского суда.

В материалах суда указано: «Привлекаемое лицо: Ярмольник Леонид Исаакович, часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ».

Ранее заседание было отложено из-за отсутствия артиста на слушании. Теперь дело будет рассмотрено в декабре. Согласно статье, по которой обвиняют Ярмольника, ему может грозить штраф в двукратном размере, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов. За что именно артист не оплатил штраф вовремя, не уточняется.